سعر اليوان يهبط الإثنين على وقع خفض المركزي الصيني سعر الفائدة

سجل سعر اليوان الصيني هبوطا في السوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك الوصول مرة أخرى لأدنى مستوى فى تسعة أشهر، حيث تتفاعل العملة الصينية سلبياً مع قرارات بنك الشعب الصيني “البنك المركزي فى الصين”، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم

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وفي إطار جهوده المستمرة لوقف التعثر الاقتصادي فى البلاد، خفض المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة عام، وعلى عكس ما هو متوقع ترك البنك سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة خمس سنوات دون تغيير.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.35% إلى 7.3282، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7.3042، وسجل أدنى مستوى عند 7.2982.

أنهي اليوان الصيني تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 7,3496 يوان.

وفقد اليوان نسبة 0.65% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال فى بكين، وقرارات نقدية جديدة اتخذها بنك الشعب الصيني.