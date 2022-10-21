سعر اليوان صوب قاع 14 عاما مقابل الدولار

انخفض سعر اليوان الصيني، خلال تعاملات الجمعة، ليقترب من أدنى مستوياته في 14 عامًا مقابل الدولار، لتصل خسائره خلال العام الحالي إلى 12.3%، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحسبما ذكرت “بلومبرج”، يتوقع مراقبو السوق المزيد من ضعف اليوان بعد انتهاء مؤتمر الحزب الشيوعي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع تخفيف البنك المركزي قبضته على العملة.

وأكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني “بان قونغ شنغ”، الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي، أن البنك سيُبقي اليوان عند مستوى توازن معقول.

يأتي ذلك الانخفاض مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تأجيل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وارتفع الدولار 0.45% مقابل العملة الصينية إلى 7.2473 يوان، ليتداول قرب 7.251 يوان، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008.