سعر اليوان الصيني يهبط الثلاثاء بعد خفض الصين لأسعار الفائدة

هوى اليوان إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر يوم الثلاثاء بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة، بينما تراجعت الكرونة السويدية إلى أدنى مستوى منذ عام 2009 مقابل اليورو بسبب استمرار المخاوف حيال قطاع العقارات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل سنة واحدة وكذلك لأجل خمس سنوات عشر نقاط أساس، في أول تيسير نقدي منذ عشرة شهور إذ تسعى السلطات إلى دعم التعافي الاقتصادي المتباطئ.

وأدى القرار إلى تراجع اليوان 0.2 % في التعاملات الداخلية إلى 7.1803 للدولار، ليبقى بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 7.1819 للدولار. كما تراجع اليوان في أحدث التعاملات الخارجية 0.2 % إلى 7.1769 للدولار، بالقرب من أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 7.1916 للدولار.

وقال كريس تيرنر رئيس الأسواق العالمية في آي.إن.جي‭‭‭ ‬‬‬”السلطات الصينية قلقة إزاء النمو الضعيف لكنها تخشى إعادة تضخيم فقاعة العقارات، لذلك قد لا تتحقق توقعات بعوامل تحفيز كبيرة لقطاع العقارات”.

فيما تراجعت الكرونة السويدية 0.2 بالمئة لتسجل أدنى مستوى منذ 2009 عند 11.762 أمام اليورو. ووصلت في أحدث التعاملات إلى 11.723 لليورو، بالقرب من أدنى مستوى في عام 2009 عند 11.8 كرونة لليورو.

وألقت المخاوف بشأن قطاع العقارات بظلالها على العملة السويدية، ويمكن أن يفاقم رفع سعر الفائدة المتوقع من بنك السويد المركزي.