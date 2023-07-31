سعر اليوان الصيني ينخفض الإثنين بعد ضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي

ارتفع سعر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 0.5٪ إلى 7.1482 بعد أن أظهرت البيانات انكماش قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي في يوليو، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال تكافح مع التعافي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما أورد موقع إنفيستينج دوت كوم.

ومن المتوقع أن يدفع هذا الضعف بكين إلى الإعلان عن المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد المتعثر.

وأعلن مجلس الدولة الصيني اليوم الاثنين عن خطط لاستعادة وتوسيع الاستهلاك في قطاع السيارات والعقارات والخدمات.