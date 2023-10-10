سعر الين يواصل الصعود بفضل طلب الملاذات الآمنة

ارتفع سعر الين الياباني في السوق الأسيوية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بفضل الطلب النشط على الملاذات الآمنة، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

ويدعم الين أيضًا تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، بعد تصريحات أقل عدوانية لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي قلصت من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (148.16 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.49 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (148.66 ين).

حقق الين الياباني أمس الاثنين ارتفاعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بفضل العزوف عن المخاطرة.