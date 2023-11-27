سعر الين يواصل الارتفاع بفضل تكهنات نمو الأجور في اليابان

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بفضل تنامي التكهنات حول نمو الأجور فى اليابان، وفق ما ذكره موقع إنفيستينج دوت كوم.

وذلك بعدما أظهرت بيانات ارتفاع تكاليف العمالة ضمن مؤشر أسعار خدمات الشركات لشهر أكتوبر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى (148.88 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.40 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.67 ين).

حقق الين يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بعد بيانات التضخم فى اليابان.

أظهرت البيانات تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني، والتي قد تدفعه إلى الخروج من السياسة التيسيرية شديدة التساهل وأسعار الفائدة السلبية قبل مرور وقت طويل.