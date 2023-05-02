سعر الين يهوي لأدنى مستوى في 15 عاما مقابل اليورو والدولار الأسترالي يقفز

واصل سعر الين انخفاضه الحاد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ أدنى مستوى له في 15 عاما مقابل اليورو، مع تواصل أصداء تداعيات إصرار بنك اليابان المركزي على التيسير النقدي بعد أيام من القرار.

وفى المقابل قفز سعر الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بشكل مفاجئ وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التشديد النقدي.

ورفع البنك سعر الفائدة إلى 3.85 % وقال إنه قد تكون هناك حاجة للمزيد من التشديد لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول.

وصعدت العملة الأسترالية 15 إلى ما يقل قليلا عن 67 سنتا أمريكيا للمرة الأولى منذ 25 أبريل، وذلك بعد أن علق عند ما يقرب من 66 سنتا معظم فترات الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.24 % إلى 151.31 ين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.

وارتفع الدولار 0.21 % ليسجل 137.74 ين للمرة الأولى منذ الثامن من مارس. وإذا تجاوز مستوى 137.90 سيكون هذا أعلى مستوى له هذا العام.

وزاد اليورو 0.1 % مقابل الدولار إلى 1.0985 دولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.