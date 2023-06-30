سعر الين يهبط لأكثر من 145 للدولار وتراجع اليوان بعد بيانات صينية

هبط الين إلى أكثر من 145 ينًّا مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وهو مستوى أثار مخاوف من احتمال تدخُّل السلطات اليابانية، بينما استمرت الضغوط على اليوان بسبب ضعف التعافي في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبلغت العملة اليابانية أدنى مستوياتها عند 145.07 ين للدولار في مستهلّ التعاملات الآسيوية، مسجلة أقل مستوى لها في أكثر من 7 أشهر، ومتجهة لتكبد خسارة فصلية تتجاوز الـ8%.

وأذكى تجدد انخفاض الين تكهنات بأن تتدخل السلطات اليابانية بصورة وشيكة، وخصوصًا أن مستوى 145 ينًّا للدولار كان قد دفع السلطات للتدخل دفاعًا عن العملة في سبتمبر.

وأظهر مسحٌ رسمي للمصانع في الصين، يوم الجمعة، انكماش نشاط الصناعات التحويلية، للشهر الثالث على التوالي في يونيو .

وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية لأدنى مستوياته منذ نوفمبر، مسجلًا 7.2615 يوان للدولار قبل بدء تعاملات اليوم الجمعة بقليل.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6608 دولار، بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.02% إلى 0.6070 دولار.

واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 103.33، في طريقه لتسجيل زيادة بنحو 0.7% في الربع الثاني.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث معاملة 0.06% إلى 1.2619 دولار، ويتجه لتسجيل مكسب شهري نسبته 1.4%.

وزاد اليورو 0.11% إلى 1.0874 دولار، ومن المنتظر أن يرتفع حوالي 1.7%، هذا الشهر.