سعر الين يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بسبب «المركزي الياباني»

هبط سعر الين الياباني بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين، بسبب البنك المركزي الياباني وإجرائه عمليات شراء سندات غير مجدولة،ضمن جهوده المستمرة لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، حسبما أورد موقع إنفيستينج دوت كوم.

والعملة اليابانية على وشك تحقيق مكسب شهري هو الأول خلال الأربعة أشهر الأخيرة، بعد التداول أواخر الشهر الماضي لفترة وجيرة دون 145 ين لكل دولار وتدخل السلطات لدعم العملة المحلية.

وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.8% إلى (141.94 ين) الأعلى منذ 21 يوليو الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (140.84 ين)، وسجل أعلى مستوى عند ( 140.68 ين).

أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 1.25% مقابل الدولار،فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة،عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.