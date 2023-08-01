سعر الين يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد قرارات جديدة لبنك اليابان

تراجع الين الياباني مجددا إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع يوم الثلاثاء في وقت يقيم فيه المتداولون الخطوات التي أعلنها بنك اليابان الأسبوع الماضي لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما انخفض الدولار الأسترالي قبل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الخاص بأسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وخاض الين رحلة محفوفة بالمخاطر منذ يوم الجمعة عندما اتخذ بنك اليابان خطوة أخرى نحو تحول بطيء يبتعد به عن عقود من التحفيز النقدي الهائل، قائلا إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية لأجل عشر سنوات بعائد 1.0% في عمليات ذات عائد ثابت بدلا من العائد السابق البالغ 0.5%.

ولامست العملة اليابانية أدنى مستوى لها عند 142.80 ين للدولار. ووصلت في أحدث تداول إلى 142.66 ين مقابل الدولار بانخفاض 0.26%.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في تسع سنوات، مما دفع البنك المركزي إلى إجراء عمليات شراء إضافية للحد من ارتفاعه.

وارتفعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.059% إلى 101.93 نقطة مقتربا من ذروة جديدة في ثلاثة أسابيع. وتراجع المؤشر 1% في يوليو .

في الوقت نفسه، جرى تداول الجنيه الإسترليني آخر مرة عند 1.2827 دولار بانخفاض 0.08% خلال اليوم بعدما ارتفع 1.1% في يوليو.

وانخفض اليورو 0.06% إلى 1.0986 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.14% إلى 0.620 دولار.