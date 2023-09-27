سعر الين يسجل صعودًا محدودا الأربعاء

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 11 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من تباطؤ العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

يظل الارتفاع الحالي محدودًا حتى الآن، حيث لا يزال الين مرشحًا لفقد التداول فوق الحاجز المحوري عند 150 يناً لكل دولار، والذي ينظر إليه على أنه خط أحمر محتمل بالنسبة لتدخل السلطات اليابانية فى سوق صرف العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.

وتراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.15% إلى (148.86 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.05 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.08 ين).

فقد الين بالأمس أكثر من 0.1% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى 11 شهرًا عند 149.18 يناً لكل دولار، بسبب ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية.