سعر الين يرتفع الجمعة مع تخفيف المركزي الياباني قبضته على عوائد ‏السندات

ارتفع سعر الين الياباني بالسوق الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أعلى مستوى فى قرابة أسبوعين، حيث تتفاعل العملة إيجابًا بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

تمسَّك البنك بالسياسة النقدية التيسيرية والإبقاء على أسعار الفائدة اليابانية دون أي تغيير، طبقًا لمعظم التوقعات فى الأسواق، لكنه أكّد أن التحكم فى منحني العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل سيعمل بمرونة أكبر، وأن الحدَّين الأسفل والأعلى للعائد بمثابة نقطة مرجعية، و ليست كحدود صارمة فى عمليات السوق المفتوحة.

وانخفض الدولار مقابل الين بنسبة 1.0% إلى (138.06 ين) الأدنى منذ 18 يوليو الحالي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (139.43 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (141.07 ين).

وأنهى الين تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار، فى رابع مكسب يومي على التوالي، وسط التكهنات حول نتائج اجتماع البنك المركزي الياباني.