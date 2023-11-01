سعر الين يحاول التعافي بعد تكبد أكبر خسارة يومية منذ فبراير

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي بعد تكبد أكبر خسارة يومية منذ فبراير مقابل الدولار الأمريكي، مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من أدنى مستوى فى عام.

يأتي هذا الارتفاع أيضًا بعدما أشار كبير دبلوماسي العملة فى اليابان إلى أن التحركات الأخيرة فى سوق الصرف بدت وكأنها مضاربة، وأن السلطات كانت “على أهبة الاستعداد” للتدخل.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى (151.14 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.67 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (151.68 ين).

فقد الين أمس الثلاثاء نسبة 1.75% مقابل الدولار، بأكبر خسارة يومية منذ 3 فبراير الماضي، وسجل أدنى مستوى فى عام عند 151.72 ينات، وذلك بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.

وزادت الرهانات حول المزيد من الضعف فى سعر صرف العملة اليابانية، بسبب أن تعديل سياسة البنك المركزي الياباني للتحكم فى منحني العائد (YCC) ليس كافيًا لسد الفجوات الكبيرة فى أسعار الفائدة والعوائد بين اليابان والاقتصادات المتقدمة.