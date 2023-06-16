سعر الين يتراجع بعد إبقاء بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة وهبوط الدولار

هبط سعر الين الياباني بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وتوقع أن يتباطأ التضخم، في وقت لاحق من العام الحالي، مكررًا موقفه الخاص بالتيسير النقدي الذي يتعارض مع سياسات التشديد التي تنتهجها بنوك مركزية أخرى على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، وعلى عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر بالمئة بموجب سياسته للتحكم في منحنى العائد.

وهبط الين بشكل كبير عقب القرار وسجل أدنى مستوى في 15 عامًا عند 153.97 أمام اليورو، بعد انخفاضه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.25% إلى140.66 أمام الدولار.

أما اليورو فيتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ شهور، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 22 عامًا، وأشار إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأدى ذلك بالإضافة إلى بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على مدى الرفع المطلوب في أسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر اليورو قرب أعلى مستوى في شهر عند 1.0942 أمام الدولار عقب ارتفاعه بأكثر من 1% يوم الخميس، بعد أن رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مسجلًا 1.2794 أمام الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وتم تداوله في أحدث التعاملات عند 1.2784 أمام الدولار، إذ يراهن المتعاملون بقوة على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح للاجتماع الثالث عشر على التوالي الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهر واحد عند 102.08 نقطة مقابل سلة من العملات، يوم الخميس، بعد صدور بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي. واستقر في أحدث التعاملات عند 102.21 نقطة.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6882 أمام الدولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.02% إلى 0.6236 مقابل الدولار.