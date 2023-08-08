سعر الين قرب قاع 4 أسابيع بعد بيانات مخيبة للآمال ‏

انخفض سعر الين الياباني بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فى اليابان.

أوضحت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال ضعيفاً، وأنه هناك حاجة لاستمرار السياسة النقدية شديدة السهولة للبنك المركزي الياباني لأطول فترة ممكنة حتى يستعيد الاقتصاد كامل عافيته.

ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.7% إلى (143.43 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (142.49 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (142.40 ين).

فقد الين الياباني يوم الإثنين نسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، منهياً موجة من التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 143.88 ينات لكل دولار.

عززت أراء أعضاء البنك المركزي الياباني الصادرة بالأمس فى طوكيو، احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية حتى نهاية هذا العام على الأقل، مع ألقاء الضوء بالمزيد من التحكم المرنة فى منحني العائد على السندات بحسب احتياجات الاقتصاد وتطور الأسعار والأجور فى البلاد.