سعر الين قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بفضل طلب الملاذات الآمنة

ارتفع سعر الين الياباني قليلًا بالسوق الأسيوية، يوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه، لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين، المسجل بالأمس، يأتي هذا الارتفاع بفضل نشاط الطلب على أصول الملاذات الآمنة، حسبما أورد موقع “إنفيستنج دوت كوم”.

عززت بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، خلال أغسطس، من مؤشرات اتجاه الاقتصاد العالمي إلى الركود بأسرع من ما هو متوقع فى وقت سابق، الأمر الذي يقلص من شهية المخاطرة فى الأسواق.

انخفض الدولار مقابل الين قرابة 0.2% إلى (144.60 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (1445.83 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (145.07 ين).

حقق الين الياباني بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 144.54 ينات لكل دولار، وسط تباطؤ العائد على السندات الأمريكية.