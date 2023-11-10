سعر الين على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى 3 أشهر

تراجع الين الياباني قليلًا بالسوق الآسيوية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية، بسبب مخاوف اتساع فروق أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

أكد محافظ بنك اليابان المركزي “كازو أويدا” التمسك بالسياسة النقدية التيسيرية شديدة التساهل لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد، مقلّصًا احتمالات الخروج المبكر من نطاق سعر الفائدة السلبية.

فى المقابل، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إنه قد تكون هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر لتحقيق مستهدف التضخم فى الولايات المتحدة على المدى المتوسط.

ارتفع الدولار مقابل الين بأقل من 0.1% إلى (151.37 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.30 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (151.22 ين).

فقَد الين يوم الخميس نسبة 0.25% مقابل الدولار، فى رابع خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 151.38 ين، بعد تعليقات أكثر تشددًا من بعض مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.