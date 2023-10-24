سعر الين الياباني يواصل الصعود بفضل تباطؤ العوائد الأمريكية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بفضل تباطؤ عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

وبعد تمسك العملة اليابانية بالتداول فوق حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي، وهو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (149.49 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.70 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.78 ين).

حقق الين بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 149.99 ينات.