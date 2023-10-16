سعر الين الياباني يواصل الصعود بسبب العزوف عن المخاطرة

ارتفع سعر الين الياباني بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بسبب العزوف عن المخاطرة، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وكادت العملة اليابانية أن تتداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي أواخر الأسبوع الماضي، وهو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف.

وتراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.2% إلى (149.30 ين)، من سعر إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند (149.55 ين)، وسجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (149.63 ين).

حقق الين الياباني يوم الجمعة ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى عند 149.83 ينات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، فقد الين نسبة 0.25% مقابل الدولار، فى خامس خسارة أسبوعية فى غضون الستة أسابيع الأخيرة، بسبب الارتفاع فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.