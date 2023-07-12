سعر الين الياباني يصعد فوق 140 أمام الدولار للمرة الأولى فى 4 ‏أسابيع

سجل سعر الين الياباني صعودا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول فوق 140 ينا للمرة الأولى خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم”.

واستمد الين بعض الدعم من التوقعات بأن البنك المركزي الياباني قد يعدل سياسته المثيرة للجدل للتحكم في منحنى العائد على السندات خلال اجتماعه أواخر هذا الشهر.

يأتي هذا بالتزامن مع تباطؤ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة، والتي قد تقلص من الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض الدولار مقابل الين اليوم الأربعاء بنسبة 0.7% إلى (139.37 ين)، مسجلا أدنى مستوى منذ 14 يونيو الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (140.35 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (140.37 ين).

أنهي الين تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.7% مقابل الدولار، فى رابع مكسب يومي على التوالي، مستفيداً من هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.

تداول الين الياباني لفترة وجيزة جداً يوم 30 يونيو الماضي دون 145 ينا لكل دولار أمريكي للمرة الأولى فى سبعة أشهر، قبل أن يدخل فى موجة صعود قوية، فى علامة على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.