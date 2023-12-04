سعر الين الياباني يصعد عند ذروة 3 أشهر

سجل سعر الين الياباني صعودا بالسوق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، بسبب التطورات الأخيرة فى سوق سندات الولايات المتحدة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى عدة أشهر، بسبب تصريحات حذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عززت بقوة من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بداية من مارس 2024.

تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (146.23 ين) الأدنى منذ 11 سبتمبر الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.66 ين)، و سجل أعلى مستوى عند (146.83 ين).

حقق الين يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 1.0% مقابل الدولار، فى خامس مكسب يومي فى غضون الستة أيام الأخيرة، وبأكبر مكسب يومي منذ 12 يوليو الماضي، بسبب تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي، حقق الين الياباني ارتفاعاً بنسبة 1.8% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، بفضل التكهنات حول خروج البنك المركزي الياباني من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى الآجل القريب.