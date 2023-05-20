سعر الين الياباني يسجل أدنى مستوياته في 6 أشهر

سجل سعر الين الياباني هبوطا حادا مقابل الدولار، بعدما لامس أدنى مستوياته في 6 أشهر في ظل انخفاض توقعات تعديل البنك المركزي لسياسة التحكم في منحنى العائد قريبًا.

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.50% إلى 138.05 ين.

وجاء ذلك بعدما وصل سعر الصرف إلى 138.75 ين في وقت متأخر من مساء الخميس، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ نوفمبر، حيث أصبح الين ثاني أسوأ العملات أداءً بين مجموعة العملات العشر الأكثر تداولًا.

وأبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع أبريل، وقال إنه سيواصل التيسير لتحقيق هدفه، لكن تراجع عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات هذا الشهر، أدى إلى توسيع الفجوة مع نظيراتها الأمريكية وعزز قيمة الدولار مقابل الين.

وتراجعت المقايضات على سندات العشر سنوات، والتي تستخدمها الصناديق الأجنبية بشكل شائع للمراهنة على ديون اليابان، وتعكس التغيرات في هذا السوق الآن انخفاض احتمالية تعديل السياسة في الوقت الحالي.