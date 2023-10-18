سعر الين الياباني يرتفع وسط تصعيد الحرب فى الشرق الأوسط

زاد سعر الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزًا على شراء الأصول الآمنة، وسط تصعيد الحرب فى منطقة الشرق الأوسط.

وتعرضت العملة اليابانية للضغط أمس الثلاثاء بعدما أعلن البنك المركزي الياباني بشكل غير متوقع عن شراء سندات بقيمة 2 مليار دولار للحفاظ على الضغوط الهبوطي على العائدات.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (149.48 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.80 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.82 ين).

فقد الين الياباني أمس الثلاثاء نسبة 0.2% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 149.85 ينات لكل دولار أمريكي، بسبب صعود عوائد السندات الأمريكية، وبعد شراء بنك اليابان سندات حكومية.