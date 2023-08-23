سعر الين الياباني يرتفع لليوم الثاني على التوالي

ارتفع سعر الين الياباني بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار نشاط عمليات شراء العملة من مستويات منخفضة، بالتزامن مع الاستفادة من تباطؤ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وكان هبوط الين لأدنى مستوى فى تسعة أشهر دون 146 ينات لكل دولار قد فتح الباب أمام تكهنات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية، لكن حتى اللحظة لم تظهر بوادر قوية على هذا التدخل، كما يستبعد بعض المحللين حدوث التدخل قبل التخلي عن حاجز 150 ينات.

وانخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (145.57 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.88 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (145.89 ين).

حقق الين الياباني يوم الثلاثاء ارتفاعاً بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث مكسب يومي فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 146.56 ينات لكل دولار.