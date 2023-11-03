سعر الين الياباني يرتفع الجمعة لليوم الثالث على التوالي

ارتفع الين الياباني بالسوق الآسيوية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك التداول مرة أخرى فوق حاجز 150 ينات، بفضل نشاط عمليات الشراء من المستويات الأدنى فى عام، وفى ظل التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

يأتي هذا فى الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون استيعاب الآثار المترتبة على التعديل التدريجي الذي أجراه البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع على سياسة التحكم في عائدات السندات المثيرة للجدل.

وتراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.1% إلى (150.28 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.40 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (150.52 ين).

حقق الين أمس الخميس ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مع استمرار التعافي من أدنى مستوى فى عام عند 151.72 ين، بجانب هبوط عوائد السندات الأمريكية.