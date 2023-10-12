سعر الين الياباني يتراجع مرة أخرى إلى حاجز 150 ينًا لكل دولار

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا مرة أخرى من التداول دون حاجز 150 يناً، بعد بيانات أقل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى اليابان خلال سبتمبر.

اقتراب الين من التداول قرب أدنى مستوياته فى عام حول 150 يناً، يجعل المتعاملين فى حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي علامات لتدخل من جانب السلطات اليابانية لحماية العملة من الضعف المفرط.

ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.1% إلى (149.27 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.16 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.98 ين).

فقد الين الياباني أمس الأربعاء نسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب تباطؤ عمليات شراء العملة كملاذ آمن.