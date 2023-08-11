سعر الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 5 أسابيع

تراجع سعر الين الياباني بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أسابيع، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب البنك المركزي الياباني وتزايد رهانات السوق على خروجه البطيء من السياسة النقدية السهلة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

يقترب الين الياباني بشدة من التداول دون حاجز 145 ينات لكل دولار أمريكي، الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.

ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى (144.89 ين) الأعلى منذ 3 يوليو الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (144.71 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (144.62 ين).

فقد الين الياباني يوم الخميس نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، فى رابع خسارة يومية على التوالي، بسبب توقعات استمرار اختلاف مسار السياسة النقدية فى اليابان والولايات المتحدة.

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع، فالعملة اليابانية “الين” منخفضة حتى اللحظة بنسبة 2.3% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب تطورات ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ورهانات السوق حول موقف البنك المركزي الياباني.