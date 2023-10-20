سعر الين الياباني يتراجع الجمعة أمام الدولار

هبط سعر الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي، بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين، بسبب وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمعدل 5.0% لأول مرة فى 16 عام.

وأصبحت العملة اليابانية على بعد ينات قليلة من فقد التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي، وهو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف.

وارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى (149.94 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.77 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (149.70 ين).

حقق الين بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 149.96 ينات، وفى ظل نشاط عمليات شراء العملة كملاذ آمن بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.