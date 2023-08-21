سعر الين الياباني يتحرك سلبيًا في مستهل تعاملات الأسبوع

سجل سعر الين الياباني هبوطا بالسوق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

يأتي هذا التراجع تحت ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى فى عشر أشهر، الأمر الذي جدد المخاوف حول اتساع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (145.63 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.20 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (145.14 ين).

حقق الين الياباني يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 146.56 ينات لكل دولار.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد الين نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب اتساع الفجوة فى أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة