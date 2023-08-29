سعر الين الياباني يبدأ في التعافي من أدنى مستوى في 9 أشهر ‏

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

يأتي هذا الارتفاع فى مستويات العملة اليابانية فى الوقت الذي يرقب فيه التجار أي إشارات على تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية، فى حين يستبعد بعض المحللين التدخل قبل التراجع إلى مستويات أقل من 150 ينات.

وتراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.2% إلى (146.30 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.53 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (146.55 ين).

عند تسوية الأسعار يوم الإثنين، فقد الين الياباني نسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 146.75 ينات لكل واحد دولار.

تعاذ تلك الخسائر إلى تعليقات مديري البنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأمريكي فى منتدى جاكسون هول، والتي جددت المخاوف حيال اتساع الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.