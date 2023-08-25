سعر الين الياباني قرب قاع 9 أشهر بسبب بيانات التضخم ‏

تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره، لليوم الثاني على التوالي، مقابل الدولار الأمريكي، على وشك الوصول مرة أخرى لأدنى مستوى فى تسعة أشهر، بسبب بيانات التضخم الصادرة فى طوكيو، والتي توضح أن البنك المركزي الياباني لا يوجه ضغوطًا تضخمية تحتاج إلى تعديلات جوهرية فى السياسة النقدية، حسبما ذكر موقع “إنفيستنج دوت كوم”.

وبنك اليابان لا يزال متمسكًا بالسياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية، ضمن جهوده المستمرة لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، الأمر الذي جعل البنك متخلفًا عن ركب البنوك المركزية الكبرى التي لجأت إلى أسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (146.21 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.82 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (145.73 ين).

وفقَد الين الياباني، يوم الخميس، نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون ثلاثة الأيام الأخيرة، بعدما سجل، فى اليوم السابق، أعلى مستوى فى أسبوعين عند 144.54 ين لكل دولار.

وصعدت العملة الأمريكية بالأمس على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية، عقب بيانات إيجابية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة، للأسبوع الثاني على التوالي.