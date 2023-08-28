سعر الين الياباني قرب أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الدولار الأمريكي

تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة، بسبب مخاوف اتساع فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأعلن محافظ البنك المركزي الياباني”كازو أويدا” المحافظة على السياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية، بينما ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” الباب أمام إمكانية إجراء زيادة جديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.2% إلى (146.62 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.39 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (146.39 ين).

فقد الين الياباني يوم الجمعة نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 146.64 ينات لكل دولار أمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد الين نسبة 0.7% مقابل الدولار، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب اتساع فروق أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة.