هبط سعر الين الياباني إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند أدنى مستوياته منذ 20 عاما بعدما تدخل بنك اليابان المركزي مرة أخرى مدافعا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان مما زاد الفروق مع الولايات المتحدة حيث بلغت عائدات السندات ارتفاعات قاسية جديدة.

وعرض بنك اليابان المركزي مرة أخرى شراء كمية لم يحددها من السندات الحكومية اليابانية للحد من ارتفاع عائدات السندات ذات الأجل عشر سنوات.

وعلى العكس من ذلك زادت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وبلغ سعر الدولار 129.43 ين لأول مرة منذ أبريل من العام 2002 في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع إلى 128.615 ين أي بنسبة 0.21 بالمئة في أحدث تداولات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات منها الين في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى 101.03 وهو أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء والذي لم يسجله منذ مارس 2020. لكنه تراجع بعد ذلك إلى 100.76 منخفضا 0.3 % خلال يوم الأربعاء.

ضعف الين يفيد الاقتصاد الياباني ككل

صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا رداً على أسئلة نواب البرلمان الياباني منذ قليل أنه يراقب تأثير تحركات سوق صرف العملات المفرط على الاقتصاد، موضحاً أنه قد يكون الانخفاض الحاد في قيمة الين مؤخراً تأثير على توقعات أرباح الشركات.

ونوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا لكون ضعف الين يعود بالفائدة على الاقتصاد الياباني بشكل عام وأن ارتفاع الأسعار في اليابان نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، وذلك مع أفادته للبرلمان الياباني بأنه من المناسب الاستمرار في التسهيل النقد