سعر الين الياباني عند أدنى مستوياته أمام الدولار

تعرض الين الياباني لضغوط مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، رغم تأكيد السلطات اليابانية أنها قد تتدخل لدعمه.

وتأثرت العملة اليابانية بتوقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية، بينما تشدد البنوك المركزية الأخرى من سياستها النقدية لكبح التضخم، مما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراجع الين وموعد ذلك.

وفي هذا السياق، قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني، في تصريحات، “سنراقب الوضع بحساسية عالية.. وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة في سوق الصرف الأجنبي”.

وتوقعت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، استمرار انخفاض الين مقابل الدولار، مما يعني أن احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي زاد، وتصدر وزارة المالية اليابانية تعليماتها إلى بنك اليابان.

وقد انخفض الين إلى 144.2 مقابل الدولار، في تعاملات اليوم، ليصل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 15 عاما عند 157.94 مقابل اليورو.