سعر الين الياباني على وشك التداول دون حاجز 150 ينا وسط حالة من ‏الترقب

ارتفع سعر الين الياباني قليلًا بالسوق الآسيوية، خلال تعاملات الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليرتدّ من أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من التباطؤ الحالي فى العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

والعملة اليابانية على بُعد ينات قليلة من فقد التداول دون حاجز 150 ينًّا لكل دولار أمريكي، وهو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف.

وتراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.1% إلى (149.66 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.80 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.83 ين) الأعلى منذ 3 أكتوبر الحالي.

فقَد الين الياباني، أمس الخميس، نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، بعد بيانات ضعيفة عن أسعار المنتجين فى اليابان، وبعد الانتعاش الواسع فى عوائد السندات الأمريكية.