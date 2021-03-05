سعر النفط يقفز بقوة.. البرميل يلامس 70 دولارا ويتجه نحو 80

الخام قفز 8% في يومين

قفزت أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ نحو عامين على وقع قرار أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج.

وعلى مدى اليوم والأمس – وقت اتخاذ قرار أوبك – زاد سعر النفط بشكل كبير، حيث قفز بالأمس 4% واليوم بأكثر من 4%.

وخلال تعاملات اليوم، قفز سعر خام القياس العالمي “برنت” 4.21% إلى 69.55 دولار.

كما قفز خام غرب تكساس الوسيط 3.8% إلى 66.27 دولار للبرميل.

والأسعار الحالية للنفط هي الأعلى منذ أبريل 2019.

البرميل نحو 80 دولارا

ووفق رويترز، رفع بنك جولدمان ساكس توقعه لسعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني.

كما رفع البنك توقعه للنفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري.

وبالأمس مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (المجموعة المعروفة باسم أوبك+) تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل.

ومنحت المجموعة استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.

وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الماضيين.

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.