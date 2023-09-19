سعر النفط يصعد عالميا وسط مخاوف من شح المعروض

شهد سعر النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ليصعد للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف، حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا بما يعادل 1% إلى 92.38 دولار للبرميل، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه أمس.

وصعد سعر النفط فى العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 94.70 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023. وسيكون هذا هو قالق انخفاض شهري على التوالي.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.