سعر النفط يصعد عالميا بفضل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة

شهد سعر النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعد يومين من الخسائر، بفضل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تترقب السوق إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة، فى الوقت الذى يأتي فيه الارتفاع بينما يجد بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر النفط خام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 81.13 دولار للبرميل ، بعد تراجعه 1% في الجلسة السابقة.

وساعد ضعف الدولار في دعم سعر النفط اليوم الثلاثاء، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

تراجع سعر النفط في الجلستين السابقتين

وتراجع سعر النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، الأمر الذي قد يضعف الطلب على الوقود.

محللون : الإمدادات من أوبك والمنتجين من خارجها لا تواكب الطلب

غير أن محللين أشاروا إلى أن الإمدادات من منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، فيما يعرف بتجمع أوبك+، لا تواكب الطلب، مما يدعم الأسعار.

وتضررت ليبيا، المعفاة من قيود إمدادات أوبك، بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب وتعطل حقول النفط. لكنها استأنفت الإنتاج أمس الإثنين في حقل الفيل النفطي، بعد أن أوقفته مجموعة مسلحة الشهر الماضي.

أرامكو السعودية تخطر مشترين آسيويين بأنها ستورد كميات تعاقدية كاملة من النفط في فبراير

من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن شركة أرامكو السعودية أخطرت خمسة مشترين آسيويين على الأقل بأنها ستورد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير مثلما فعلت في يناير.

وجاءت الإمدادات الكاملة بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير شباط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وظلت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت أوبك+، المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، تخفيضات الإمداد اعتبارا من أغسطس.

وقررت أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وقالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يوميا، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل 2020.

الكويت تخفض سعر صنفين من النفط تبيعهما لآسيا

فى سياق متصل، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، أن الكويت خفضت سعر صنفين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في فبراير عن الشهر السابق.

وحددت الدولة الخليجية سعر خام التصدير الكويتي عند 1.80 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بانخفاض دولار عن الشهر السابق.

كما خفضت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز في فبراير إلى 3.05 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بانخفاض 1.30 دولار عن يناير.