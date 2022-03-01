سعر النفط يرتفع وسط مخاوف من شح الإمدادات وبرنت يتجاوز 100 دولار للبرميل

شهد سعر النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة به على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 3.04 دولار، بما يعادل 3.1% ، إلى 101.01 دولار. ولامس خام القياس أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105.79 دولار بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

ارتفاع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وارتفع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.56 دولار، أو 2.67 % إلى 98.28 دولار. وكانت عقود الخام الأمريكي قد لامست مستوى مرتفعا عند 99.10 دولار للبرميل في اليوم السابق، وسجلت عند التسوية ارتفاعا بأكثر من 4 %.

اقترب رتل عسكري روسي ضخم من كييف اليوم الثلاثاء بعد انتهاء محادثات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا دون انفراجة.

وتفاقمت العزلة الروسية مع إعلان شركة ميرسك، أكبر شركة للشحن في العالم، اليوم الثلاثاء أنها ستوقف الشحن بالحاويات من روسيا وإليها.

محللة: سيرتفع النفط إلى ما يزيد كثيرا عن 100 دولار للبرميل على المدى القريب

وكتبت لويز ديكسون كبيرة محللي سوق النفط في ريستاد إنرجي في مذكرة “الوضع الهش في أوكرانيا والعقوبات المالية وعقوبات الطاقة ضد روسيا ستبقي أزمة الطاقة متفاقمة وسيرتفع النفط إلى ما يزيد كثيرا عن 100 دولار للبرميل على المدى القريب، بل وأكثر إذا تصاعد الصراع أكثر”.

وأعلنت كبرى شركات النفط والغاز، مثل بي.بي وشل، عن خطط للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة.

مشترو النفط الروسي يواجهون صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات

ويواجه مشترو النفط الروسي صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات.

ومع ذلك ، تلقت معنويات السوق دعما من بحث الولايات المتحدة وحلفائها سحبا منسقا من مخزونات الخام لتخفيف اضطراب الإمدادات. وذكرت وسائل الإعلام أن هذا السحب قد يصل إلى ما بين 60 و70 مليون برميل.

محللون: السحب المحتمل يحد من ارتفاع أسعار النفط

وكتب محللون في كومنولث بنك أوف أستراليا في مذكرة “هذا السحب المحتمل يحد من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي”.

وتستعد وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري استثنائي اليوم الثلاثاء لمناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاؤها في استقرار أسواق النفط.

وتصدر روسيا، التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة”، ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وما بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يوميا من المنتجات المكررة.

كما ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، غدا الأربعاء حيث من المتوقع أن يبقوا على زيادة تدريجية مزمعة في الإمدادات خلال أبريل.