طاقة

سعر النفط يرتفع وسط مخاوف من شح الإمدادات وبرنت يتجاوز 100 دولار للبرميل

ارتفاع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس
أحمد فراج 12:23 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 12:23 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد سعر النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة به على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 3.04 دولار، بما يعادل 3.1% ، إلى 101.01 دولار. ولامس خام القياس أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105.79 دولار بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

ارتفاع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وارتفع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.56 دولار، أو 2.67 % إلى 98.28 دولار. وكانت عقود الخام الأمريكي قد لامست مستوى مرتفعا عند 99.10 دولار للبرميل في اليوم السابق، وسجلت عند التسوية ارتفاعا بأكثر من 4 %.

اقرأ أيضا  اقتصاديون يرجحون تأثيرات محدودة على السوق المحلية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية خلال الشهور المقبلة

اقترب رتل عسكري روسي ضخم من كييف اليوم الثلاثاء بعد انتهاء محادثات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا دون انفراجة.

وتفاقمت العزلة الروسية مع إعلان شركة ميرسك، أكبر شركة للشحن في العالم، اليوم الثلاثاء أنها ستوقف الشحن بالحاويات من روسيا وإليها.

محللة: سيرتفع النفط إلى ما يزيد كثيرا عن 100 دولار للبرميل على المدى القريب

وكتبت لويز ديكسون كبيرة محللي سوق النفط في ريستاد إنرجي في مذكرة “الوضع الهش في أوكرانيا والعقوبات المالية وعقوبات الطاقة ضد روسيا ستبقي أزمة الطاقة متفاقمة وسيرتفع النفط إلى ما يزيد كثيرا عن 100 دولار للبرميل على المدى القريب، بل وأكثر إذا تصاعد الصراع أكثر”.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تخطط لتدشين محطة محولات «برج العرب الترفيهية» باستثمارات 2 مليار جنيه

وأعلنت كبرى شركات النفط والغاز، مثل بي.بي وشل، عن خطط للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة.

مشترو النفط الروسي يواجهون صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات

ويواجه مشترو النفط الروسي صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات.

ومع ذلك ، تلقت معنويات السوق دعما من بحث الولايات المتحدة وحلفائها سحبا منسقا من مخزونات الخام لتخفيف اضطراب الإمدادات. وذكرت وسائل الإعلام أن هذا السحب قد يصل إلى ما بين 60 و70 مليون برميل.

محللون: السحب المحتمل يحد من ارتفاع أسعار النفط

وكتب محللون في كومنولث بنك أوف أستراليا في مذكرة “هذا السحب المحتمل يحد من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي”.

اقرأ أيضا  ائتلاف يستحوذ على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز

وتستعد وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري استثنائي اليوم الثلاثاء لمناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاؤها في استقرار أسواق النفط.

وتصدر روسيا، التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة”، ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وما بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يوميا من المنتجات المكررة.

كما ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، غدا الأربعاء حيث من المتوقع أن يبقوا على زيادة تدريجية مزمعة في الإمدادات خلال أبريل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

5 مليارات دولار حجم أعمال «الإنشاءات البترولية» خلال 2021

عمر سالم 10:52 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

«شل مصر» تتعاون مع «إيجاس» و«شلمبرجير» لتقييم فرص إزالة الكربون في مصر

نسمة بيومي 1:35 م, الأثنين, 28 فبراير 22

أسعار النفط ترتفع مع تشديد العقوبات على موسكو وسط توقعات بتوقف الإمدادات الروسية

أحمد فراج 1:14 م, الأثنين, 28 فبراير 22

القناة لتوزيع الكهرباء تنهى تحويل كابلات هوائية لأرضية بقيمة 196 مليون جنيه

عمر سالم 7:11 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

القطاع الخاص يستحوذ على نصيب الأسد من نشاط تعبئة أسطوانات البوتاجاز

نسمة بيومي 7:02 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

المجر ترفض تعليق توسيع محطة الطاقة النووية المدعومة من روسيا

أيمن عزام 12:21 ص, الأثنين, 28 فبراير 22