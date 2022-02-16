سعر النفط يرتفع مع تقلص الإمدادات العالمية.. وخام برنت يلامس 94 دولارا للبرميل

شهد سعر النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، ليعوض خسائره بعدما تراجع أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ قيم المستثمرون تأثير تخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا على التوازن الضئيل للإمدادات العالمية التى تعانى من الشح، واستعادة الطلب على الوقود، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر النفط لخام برنت الذى تم تداوله عند 93.90 دولارًا للبرميل، بارتفاع 62 سنتًا ، أو 0.7%، بعد أن انخفض بنسبة 3.3% خلال الليل بعدما أعلنت روسيا سحبًا جزئيًا لقواتها بالقرب من أوكرانيا.

صعود سعر النفط لخام غرب تكساس

وصعد سعر النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلا 92.71 دولار للبرميل بارتفاع 64 سنتا أو 0.7% بعد أن أنهى العقد جلسة الثلاثاء منخفضا 3.6%.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ سبتمبر 2014 يوم الإثنين، حيث لامس برنت 96.78 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولارًا.

سعر خام برنت يقفز 50% خلال عام 2021

وقفز سعر خام برنت 50% خلال عام 2021، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 60%، حيث أدى التعافي العالمي في الطلب من جائحة كوفيد-19 إلى إجهاد العرض.

محللون: لا تزال سوق النفط تعانى من الشح والأسعار لا تزال في طريقها نحو 100 دولار للبرميل

وقال محللون إنه بعيدا عن التوتر في أوكرانيا لا تزال سوق النفط تعانى من الشح والأسعار لا تزال في طريقها نحو 100 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط أكثر من 3% أمس الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات بعد أن قالت روسيا إن بعض وحداتها العسكرية تعود إلى قواعدها بعد أن أجرت تدريبات قرب أوكرانيا، وهو تحرك بدا أنه يستهدف تخفيف حدة التوتر بين موسكو والغرب.

ولم يتضح عدد الوحدات التي جرى سحبها بعدما حشدت روسيا حوالي 130 ألف جندي قرب الحدود مع جارتها، وفي وقت سابق أمس الثلاثاء دفع تقرير لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بشأن تحركات القوات النفط لتوسيع خسائره.

عقود خام برنت تنهى جلسة التداول منخفضة 3.2 دولار أمس

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 3.2 دولار، أو 3.3%، لتسجل عند التسوية 93.28 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.39 دولار، أو 3.6%، عند 92.07 دولار للبرميل.

ويراقب المستثمرون أيضا المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشان إحياء الاتفاق النووي بين طهران وقوى غربية وهو ما قد يسمح بزيادة في صادرات النفط الإيرانية.

وتنتظر السوق أحدث تقارير أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة ومن المنتظر أن تظهر انخفاضا قدره 1.6 مليون برميل في مخزونات الخام التي هي عند أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.