سعر النفط يرتفع عالميا وسط توقعات بتنامى الطلب الصينى

شهد سعر النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك+ ستخفف من شح المعروض، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6 % إلى 120.27 دولار للبرميل.

سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس يصعد

وصعد سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.7 % إلى 119.33 دولار للبرميل. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار أمس الاثنين.

وعادت الحياة في بكين وشنغهاي، المركز التجاري، إلى طبيعتها في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق الصارم لوقف بؤر تفش لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وتم رفع الحظر على المرور وفتحت المطاعم أبوابها لتقديم خدمة تناول الطعام أمس الاثنين في معظم أنحاء بكين.

محللة: زيادة متوقعة فى الطلب على النفط

وقالت تينا تينج المحللة في (سي.إم.سي. ماركتس) “يمكننا أن نشهد زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة الموانئ تدريجيا إلى العمل الطبيعي في الصين”.

ورفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط، سعر البيع الرسمي لشهر يوليو لخامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو عند علاوة قدرها 6.50 دولار فوق متوسط خامي عُمان / دبي، بعيدا عن أعلى مستوياتها المسجلة في مايو عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ويعرف جميعهم باسم أوبك +، زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا، أو بزيادة 50 % أكثر مما كان مخططًا له سابقا.

تراجع مخزونات النفط الأمريكية

من جهة أخرى، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أن مخزونات الخام الأمريكي تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

أسعار النفط تغلق على انخفاض أمس

وأغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف بعد جلسة تداول متقلبة أمس الاثنين، بدعم من رفع السعودية أسعار نفطها لشهر يوليو، لكن وسط شكوك بأن مستوى مستهدفا أعلى لإنتاج المنتجين في مجموعة أوبك+ سيخفف شحا في الإمدادات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 21 سنتا، أو 0.2 %، لتسجل عند التسوية 119.51 دولار للبرميل بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 121.95 دولار.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.3 %، لتبلغ عند التسوية 118.50 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار.