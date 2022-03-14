سعر النفط يتراجع عالميا.. وبرنت يلامس 109 دولارات للبرميل

شهد سعر النفط تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، لينخفض بما يصل إلى 4 دولارات للبرميل ، فى الوقت الذى يواصل فيه الانخفاض الذى بدأ الأسبوع الماضي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر النفط فى العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 3.81 دولار أو 3.4% إلى 108.86 دولار للبرميل.

تراجع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وتراجع سعر النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.85 دولار أو 3.5% إلى 105.48 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، كما ارتفعا بنسبة 40% تقريبًا خلال العام حتى الآن.

ومن المقرر أن يتحدث المفاوضون الأوكرانيون والروس مرة أخرى اليوم الإثنين عبر الفيديو بعد أن أشار الجانبان إلى إحراز تقدم.

انخفاض أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت أمس الأحد أسعار التجزئة للبنزين، لليوم الثاني على التوالي، إلى 4.325 دولار للجالون دون المستوى القياسي البالغ 4.331 دولار الذي سجلته يوم الجمعة، وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير في اضطراب أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود الباهظة على سائقي السيارات الذين تضرروا أيضا من ارتفاع معدلات التضخم.

أسعار النفط تسجل أكبر تراجع أسبوعي

وارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق يوم الجمعة ولكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر مع تقييم المتعاملين للتحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها غزو روسيا لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الغزو الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”، وارتفعت هذا الأسبوع العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض.

وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات يوم الجمعة بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1% يوم الجمعة لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار أو 3.1% لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.