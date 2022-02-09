سعر النفط يتراجع عالميا مع تنامي المخاوف من عودة الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق

شهد سعر النفط تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لينخفض للجلسة الثالثة بفعل سعى المستثمرين لجني الأرباح بسبب مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات من إيران رغم البيانات التي تظهر انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات النفط الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات، أو 0.1%، إلى 90.70 دولارًا للبرميل.

تراجع سعر النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وتراجع سعر النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أو 0.2% إلى 89.18 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود بنحو 2% أمس الثلاثاء، مع استئناف واشنطن المحادثات غير المباشرة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي.

ويمكن لمثل هذه الصفقة أن ترفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني وأن تضيف الإمدادات بسرعة إلى السوق، رغم أن هناك عددًا من القضايا الحيوية التي لا تزال بحاجة إلى تسوية.

تراجع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية

ونقلت مصادر في سوق النفط عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير، كما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير 2.2 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقالت الإدارة‭‭‭ ‬‬‬الإمريكية في توقعات شهرية أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 770 ألف برميل يوميا إلى 11.97 مليون برميل يوميا في 2022.

توقعات بأن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي 630 ألف برميل يوميا إلى 12.60 مليون برميل يوميا في 2023

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي 630 ألف برميل يوميا إلى 12.60 مليون برميل يوميا في 2023، وفقا للتقرير الشهري الصادر من إدارة معلومات الطاقة.

وتوقع التقرير أيضا ارتفاع إجمالي استهلاك الولايات المتحدة 880 ألف برميل يوميا إلى 20.66 مليون برميل يوميا في 2022.

تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% أمس

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في سبع سنوات وسط احتمالات بأن يفضي استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إحياء الاتفاق النووي ويسمح بزيادة صادرات الخام من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

وربما يسمح الاتفاق بضخ ما يزيد على مليون برميل يوميا من النفط الإيراني أي ما يزيد على 1% من الإمدادات العالمية. وجرى استئناف المحادثات في فيينا أمس الثلاثاء.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.91 دولار بما يعادل 2.1 % إلى 90.78 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.96 دولار أو 2.1% إلى 89.36 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفع خام برنت يوم الإثنين إلى 94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، ويوم الجمعة، بلغ سعر خام تكساس الوسيط 93.17 دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.

ولم تسفر ثماني جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل بعد عن اتفاق على استئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وما زالت هناك خلافات بشأن سرعة ونطاق رفع العقوبات عن إيران.

الخامان يحصلانه على دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي

ويحصل الخامان على دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.

وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير.