سعر النفط يتباين عالميا وسط توقعات بارتفاع سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل

شهد سعر النفط تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ، ليتأرجح صعودا وهبوطا ، إذ باع بعض المستثمرين لجني الأرباح وسط دلائل على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أبقى البعض الآخر على تفاؤله بدعم ارتفاع الاستهلاك مع استمرار القيود على الإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر النفط لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 93.47 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى 94 دولارا في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر 2014. وتراجع كذلك في التعاملات المبكرة إلى 92.47 دولار للبرميل.

انخفاض سعر النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وانخفض سعر النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.4% إلى 91.98 دولار للبرميل بعد تراجعه إلى مستوى 91.35 دولار في وقت سابق من الجلسة التي كان قد ارتفع فيها أيضا إلى 92.73 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولارين يوم الجمعة ليسجلا ارتفاعا للأسبوع السابع على التوالي وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة لاضطرابات سياسية في كبرى الدول المنتجة للنفط.

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

محللون: أسعار النفط ارتفعت بنحو 20% هذا العام

ويقول محللون إن أسعار الخام، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20 % هذا العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.

وتجد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة على الرغم من ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

ومما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات استمرار التوتر في شرق أوروبا، إذ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أيام أو أسابيع لكن ما زال بإمكانها اختيار مسار الدبلوماسية.

أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات يوم الجمعة

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر أيلول 2014.

خام برنت ينهى الأسبوع مرتفعا 3.6%

وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6% ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3% في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر.

واجتاحت عاصفة شتوية شديدة وسط وشمال شرق الولايات المتحدة الخميس الماضى مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر.

وارتفعت الأسعار في أسواق النفط أيضا نتيجة التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية والتي أججت المخاوف إزاء إمدادات النفط المحدودة بالفعل.

وقال ستيفن برينوك من شركة بي.في.إم للوساطة في أسواق النفط “استمد انتعاش أسعار النفط دعما أيضا من ظهور دلائل جديدة على أن منظمة أوبك تواجه قدرا من المصاعب في زيادة الإنتاج”.