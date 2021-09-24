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سعر المتر يصل لـ72 ألفًا.. بيع 10 محال وصيدلية و5 وحدات مهنية في النوبارية

بالمزاد العلني
أحمد صبحي 2:52 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 2:52 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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صرح المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم بيع 10محالّ تجارية وصيدلية و5 وحدات مهنية، وذلك في جلسة للمزاد العلني.

وأضاف المهندس أمين زينهم أنه تم عقد جلسة المزاد العلني، بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

لافتاً إلى أنه تم بيع المتر مربع للمحالّ التجارية بأسعار تراوحت بين 20 ألفًا و 72600 جنيه للمتر.

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وأشار المهندس أمين زينهم إلى أنه سبق طرح المحالّ المبيعة بأنشطة متنوعة ما بين “خضراوات وفاكهة- مطعم- حدايد وبويات”، وغير ذلك؛ لتلبية احتياجات سكان المدينة وزيادة تنمية المناطق بها.

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بقلم أحمد صبحي

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