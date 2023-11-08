سعر المتر يصل لـ3850 جنيهًا.. طرح 8 قطع أراض للبيع فى ست مدن جديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، ثمانى قطع أراض مخصصة بأنشطة عمرانية متكاملة للبيع بآلية التخصيص الفوري في 6 مدن جديدة خلال نوفمبر الجاري.

وتتوزع تلك القطع بواقع واحدة في كل من مدينة أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا الجديدة، وثلاث فى بنى سويف الجديدة.

واستحوذت مدينة السادس من أكتوبر على أعلى سعر لبيع المتر الواحد بواقع 3850 جنيها، وعلى مساحة 21 ألف متر مربع، تلتها مدينة الفيوم الجديدة بحوالى 3000 جنيه، وعلى مساحة 26 ألف متر مربع، ثم أسيوط الجديدة بسعر 2175 جنيها، وسوهاج الجديدة بسعر 2040 جنيه، وغرب قنا الجديدة بنحو 1980 جنيها.

وكان أدنى سعر لبيع متر النشاط العمراني في مدينة بني سويف الجديدة بواقع 1400 جنيه للمتر الواحد.

طروحات الهيئة في نوفمبر

وبصفة عامة، في شهر نوفمبر الجاري، طرحت الهيئة 64 قطعة أرض تتواجد في 23 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفوري خلال الشهر الحالي.

وتنوعت أغراض وأنشطة تلك الأرضي المطروحة في شهر نوفمبر من عمراني لسكني لتجاري وإداري ولفندقي وترفيهي وغيره من الأنشطة، لتلائم احتياجات ومتطلبات جميع المستثمرين والأفراد، وهو عكس الشهر الماضي التي اقتصرت الأنشطة المطروحة فيه على الأغراض التعليمية والطبية والتجارية، والعمرانية.

استحوذت مدينة الشروق على أكبر عدد من الأراضي المطروحة خلال شهر نوفمبر الجاري، من خلال طرح ستة قطع أراضي تتنوع أنشطتها بين ما هو تعليمي وترفيهي وتجاري.

وبخصوص أعلى سعر طرح به المتر خلال نوفمبر الجاري، جاءت مدينة القاهرة الجديدة على رأس القائمة، عبر طرح قطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري وبسعر 62 ألف جنيه للمتر الواحد.

وكالمتعارف عليه في معظم الشهور، نالت الأنشطة التجارية اهتمامات وتفضيلات المستثمرين، إذ وجدنا أن نسبة كبيرة من الأراضي المطروحة بالشهر الجاري مخصصة بأغراض تجاري وإدارية وسكنية، وتتوزع في غالبية المدن تقريباً

يشار إلى أنه بحلول أول كل شهر، تقوم الهيئة بعرض مجموعة من الأراضي المتاحة لاستقطاب المستثمرين والأفراد، ولتوضيح الفرص الاستثمارية الموجودة بكل مدينة، وتخصيصها عن طريق آلية التخصيص الفوري.

وتتبنى الهيئة تلك الآلية منذ شهر مارس لعام 2029، وهي تستند على طرح الأراضي في أول 15 يوما من كل شهر، بعدها تبدأ عملية فض المظاريف الفنية والمالية، ومن ثم ترسية قطعة الأرض على العرض الأكثر ملائمة.