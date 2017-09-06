سعر المتر بوحدات العاصمة الإدارية لن يقل عن 10 آلاف جنيه

❐ الهيئة أقرت 3 - 4 مشروعات خلال أغسطس بدور إبراهيم كشفت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات أن سعر المتر بالحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تعتزم الهيئة طرحها على المواطنين خلال أيام، لن يقل عن 10 آلاف جنيه، فى ظل اتسام وحداته بارتفاع مس

❐ الهيئة أقرت

3 – 4 مشروعات خلال أغسطس

بدور إبراهيم

كشفت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات أن سعر المتر بالحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تعتزم الهيئة طرحها على المواطنين خلال أيام، لن يقل عن 10 آلاف جنيه، فى ظل اتسام وحداته بارتفاع مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية وكبر المساحات وتميز المواقع.

وأشارت إلى أن الهيئة راعت تنفيذ وحدات مميزة على مستوى عال من التشطيبات والجودة لتلبية مطالب شريحة من المواطنين وتحفيز الشركات الحاصلة على أراض بالمشروع على سرعة إنهاء العمل.

كان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن بدء حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة «شقق وفيلات» عقب عيد الأضحي، مشيراً إلى أن الحى السكنى الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على مراحل، وتم البدء بالفعل فى أعمال تنسيق الموقع «الزراعة، والتشجير، والرصف، وتركيب أعمدة الإنارة» ومعاينة التشطيبات الداخلية للوحدات وقبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تشطيب جزء كبير من الوحدات داخلياً وخارجياً.

فى سياق مواز، كشفت نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات أن أغسطس الماضى شهد إصدار القرارات الوزارية لعدد من 3 إلى 4 مشروعات عقارية كما تم اصدار القرار الخاص بمشروع «مدينة الشمس» الذى يتم تنفيذه بالشراكة بين تحالف هيئة المجتمعات وتحالف شركة عربية.

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بحل مشكلة أحد المستثمرين، وهو باسم العبد، فى العاشر من رمضان، والتى استمرت لسنوات طويلة، وسيتم اصدار القرار الوزارى لها خلال أيام وله مشروع ترفيهى سياحى على مساحة تزيد على 60 فداناً.

وشددت «رجاء فؤاد» على أن الهيئة شهدت طفرة فى سرعة معدلات استخراج القرارات الوزارية للشركات العقارية، وذلك لدفع تنفيذ المشروعات والعملية الاستثمارية.