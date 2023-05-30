سعر الليرة التركية يهبط لمستوى قياسي جديد عند 20.2 للدولار

سجل سعر الليرة التركية هبوطا لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأول الأحد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت الليرة 0.5% عن مستوى الإغلاق الذي سجلته يوم الإثنين عند 20.0990 ليرة للدولار والذي كان أسوأ أداء يومي لها في ثمانية أشهر.

وخسرت الليرة 7.3 % منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم المستفحل.