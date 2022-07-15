سعر الليرة التركية يهبط لأدنى مستوياته منذ بداية 2022

هبط سعر الليرة التركية مقابل الدولار القوي الذي ارتفع بشكل قوي عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أسوأ من التوقعات بزيادة 9.1% على أساس سنوي مما أكد على ضرورة المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بواسطة الفيدرالي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وهبط سعر الليرة أمس الخميس إلى مستوى 17.5 مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي حينما عاشت تركيا أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تدهوّر عملتها بشكل عنيف قبل أن يلجأ البنك المركزي التركي للودائع الليرة التركية المربوطة بالدولار.

ويتم تداول سعر الليرة التركية الآن عند 17.4752 مقابل الدولار هبوطًا بـ 0.22%. في الوقت الذي يتراجع فيه مؤشر الدولار إلى 108.285 بعد تصريحات عضو الفيدرالي والر عن دعمه لرفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، ليخف حالة الإيمان برفع الفيدرالي للفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب لشهر يوليو.

وتتسبب رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أيًا من الدول المتقدمة في سحب بساط الجاذبية من تحت أقدام الاقتصادات الناشئة المضطربة الذي يرتفع فيها هامش المخاطرة في أسواق الأسهم والسندات.

وتعاني تركيا من ارتفاع حاد في مؤشر أسعار المستهلكين الذي بلغ 78.6% على أساس سنوي، وهو المستوى الأعلى بين الدول الناشئة والصناعية.

ويبلغ العائد على سنداتها القياسية بالليرة لأجل 10 سنوات 19 % سنويًا.