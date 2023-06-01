سعر الليرة التركية يهبط الخميس مع ترقب الأسواق إعلان تشكيل الحكومة

سجل سعر الليرة التركية تراجعًا طفيفًا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، بعد تراجع حادّ خلال الليل إلى مستوى قياسي بلغ 22.95 أمام الدولار، خلال ساعات شح السيولة، في وقت تترقب فيه الأسواق إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل الحكومة الجديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقلّصت الليرة بعضًا من الخسائر التي مُنيت بها، خلال الليل، وسجلت 20.7550، بحلول الساعة 0416 بتوقيت جرينتش. ولامست الليرة، لفترة وجيزة، مستوى 22.95، مما زاد من نسبة الخسائر التي تكبدتها، هذا العام، لأكثر من 18%، بعد أن تراجعت قبل وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو.

وتحوِّل الأسواق حاليًّا تركيزها إلى إعلان أردوغان تشكيل الحكومة الجديدة. وتوقّع أربعة مسئولين كبار أن أردوغان قد يضم وزير الاقتصاد السابق محمد شيمشك إلى حكومته الجديدة، سواء في منصب وزير المالية أو نائب الرئيس. ويحظى شيمشك بتقدير كبير في الأسواق المالية بسبب سياساته الاقتصادية التقليدية.

وقد يشير منحه دورًا رئيسيًّا الآن إلى العدول عن السياسات غير التقليدية التي اتبعها أردوغان على مدى سنوات، والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع التضخم، مما أدى لاستمرار هبوط الليرة.

وفقدت العملة 30% في 2022، و44% في 2021، وهو ما يعود، إلى حد كبير، لسياسات أردوغان غير التقليدية. وفقدت الليرة ما يزيد على 90% من قيمتها على مدى العقد المنصرم، خلال نوبات من الازدهار والكساد الاقتصادي، وفي ظل تضخم جامح.